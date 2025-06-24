習近平會見新加坡總理黃循財

6月24日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的新加坡總理黃循財。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月24日電／據新華社報導，6月24日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的新加坡總理黃循財。



習近平祝賀黃循財勝選連任。習近平指出，今年是中新建交35周年，雙方始終堅持相互理解、彼此尊重，為中新關係穩定健康發展提供堅實保障。中新合作契合中國各階段發展方向和重點，取得蘇州工業園等一系列沉甸甸的合作成果，為兩國各自現代化建設提供重要助力，也為地區國家合作樹立了標杆。雙方要從兩國關係發展歷程中汲取經驗和智慧，繼承和發揚優良傳統，讓中新友誼之樹枝繁葉茂、碩果累累。



習近平強調，中新要牢牢把握兩國友好大方向，始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中新關係，確保航向不偏、動力不減。要築牢中新友好政治基礎，支持彼此核心利益和重大關切，以更高水平政治互信服務兩國關係發展。中方歡迎新方繼續深度融入中國發展，雙方要深入推進共建“一帶一路”合作，打造數字經濟、綠色發展、人工智能等領域標誌性成果，推動重大項目提質升級，續寫高質量合作新篇章。要鼓勵兩國人民常來常往，深化人文交流合作，讓中新友好更加深入人心。中方始終認為，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋，世界不能重拾霸權主義，不能被拖回叢林法則。中方願同新方一道，站在歷史正確一邊、站在公平正義一邊，共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。



黃循財表示，新中友好源遠流長，雙方始終相互尊重，相互信任，兩國關係穩定發展，合作密切。新加坡歷任領導人都高度重視對華關係，中國是我連任後出訪的首個東盟以外國家。新加坡將繼續堅持一個中國政策，反對“台獨”。在兩國共同慶祝建交35周年之際，新方願充分運用中國繁榮發展帶來的機遇，擴大雙邊貿易、投資規模，拓展數字經濟、人工智能、新能源等領域合作，加強人文交流，推動新中關係取得更大發展。面對動蕩的國際形勢，新方願同中方密切在區域和多邊平台協調合作，共同維護多邊主義和國際秩序，相信中國一定會為世界和平發揮更重要作用。



王毅參加會見。