廣西推進信訪舉報工作規範化法治化正規化

中評社北京6月24日電／據中央紀委國家監委網站報導，經過多年探索實踐，廣西壯族自治區紀委監委近日出台深入推進紀檢監察信訪舉報工作法治化的若干措施，從受理分流、處置辦理、維護秩序、監督追責、工作保障五方面制定18條措施，明確責任、形成合力。



這是自治區紀檢監察機關探索推進信訪舉報工作規範化法治化正規化建設的實踐成果。自治區紀委監委有關負責同志介紹：“廣西推進信訪舉報工作最鮮明的特點，就是把‘群眾滿意不滿意’作為衡量標準並貫穿始終。”



近年來，自治區紀委監委構建配置科學、權責統一、權威高效、銜接順暢的工作機制，制定信訪舉報辦理工作等8項工作指引指南，健全信訪件辦理、交辦督辦、結果反饋、秩序維護等關鍵環節制度機制，推動全區各級紀檢監察機關信訪舉報工作規範化法治化正規化水平不斷提升。



此前，馬山縣某退休人員到縣紀委監委信訪接待場所，反映其養老金沒有發放的問題。信訪部門分析相關材料，並主動向有關部門瞭解情況。經核實，問題在於老人沒有進行養老保險待遇資格認證，而問題的背後是相關工作人員責任落得不夠實、主動服務精神有欠缺。



馬山縣紀委監委立足職能職責，將舉報人反映的問題納入整治重點督辦清單。接訪當天下午，有關部門主動上門幫助老人完成認證，並於當月補發養老金。全縣舉一反三，全覆蓋開展資格認證問題整改，為3547名老人補發養老金。



在推進信訪舉報工作規範化法治化正規化過程中，全區紀檢監察機關積極探索為民服務方式，在解決群眾急難愁盼問題上持續發力。