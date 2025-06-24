滬昆高鐵杭長段完成時速350公里提速試驗

中評社北京6月24日電／據光明日報報導，近期，滬昆高鐵杭州東至長沙南段（以下簡稱“滬昆高鐵杭長段”）安全標準示範線建設拉通試驗圓滿成功，復興號動車組列車最高試驗時速達385公里，各項設備指標表現良好。下一步，經驗收評估後，滬昆高鐵杭長段復興號動車組列車可常態化按時速350公里高標運行，沿線城市間時空距離將有效壓縮，旅客出行體驗將進一步提升。



國鐵集團運輸部負責人介紹，國鐵集團充分借鑒近年來京津城際、京滬高鐵、成渝高鐵、京廣高鐵等實施安全標準示範線建設的成功經驗，對滬昆高鐵杭長段實施安全標準示範線建設工程。工程實施以來，國鐵集團先後組織開展了線路、橋梁、隧道、牽引供電、通信信號等設備設施的適應性整治和升級改造，完善了人防、物防、技防“三位一體”的高鐵安全保障體系。目前，各項工程已按計劃完成。為全面檢驗工程質量，5至6月份，國鐵集團組織開展了動車組列車逐級提速測試和拉通試驗，採用高速綜合檢測車和時速350公里復興號動車組，對滬昆高鐵杭長段上下行軌道、橋梁、通信、信號、接觸網等進行了全面檢測，對高速鐵路各系統和整體性能按照時速350公里高標運行的要求，進行了科學驗證。試驗結果表明，各項指標均符合相關規定。



該負責人表示，國鐵集團在實施滬昆高鐵杭長段安全標準示範線建設的同時，同步購置一批智能復興號動車組列車，完善車站服務設備設施，結合全國鐵路三季度列車運行圖編制，優化調整滬昆高鐵列車開行方案，屆時部分城市間旅行時間將進一步壓縮，高鐵運營品質實現新的提升，努力讓廣大旅客感受更美好的出行體驗。



滬昆高鐵杭長段是國家“八縱八橫”高鐵網滬昆通道的組成部分，線路全長924公里，途經浙江、江西、湖南，連接長三角城市群、環鄱陽湖生態經濟區、長株潭城市群等，幹線地位十分重要。自2014年滬昆高鐵杭長段建成通車以來，常態化按時速310公里達標運行，始終保持安全穩定，受到廣大旅客青睞。此次滬昆高鐵杭長段建成安全標準示範線後，杭州至長沙間復興號動車組列車可常態化按時速350公里高標運行，將進一步釋放高鐵路網整體效能，密切沿線城市間聯繫，為區域經濟社會發展注入新動能。