中評社北京6月24日電／網評：讓科技人員放下包袱做科普



來源：光明日報 作者：李響



新修訂的《中華人民共和國科學技術普及法》實施半年，近日，有媒體採訪多位科研人員，梳理新科普法落實效果。受訪的多位科研人員表示，新科普法為科研人員開展科普工作提供了制度保障。



2024年12月25日通過審議的新修訂版《中華人民共和國科學技術普及法》，是這部法律自2002年制定以來的首次修訂。新科普法回應了廣大科技人員參與科普工作的呼聲，對科技人員開展科普工作的認定和評價給出了法律意義上的制度保障。



科學普及不僅需要媒體工作者和科普創作者貢獻膾炙人口的科學文化產品，同時也需要專業的科技人員解釋複雜科學概念、澄清科學謠言、引導公眾理性看待科技發展。科技人員是科學知識的主要創造者，他們掌握前沿科技動態，深刻理解科技發展與人類命運的緊密聯繫，在準確傳播科學內容方面有著天然的優勢。



近年來，呼籲科技人員參與科普的聲音越發強烈。《關於新時代進一步加強科學技術普及工作的意見》強調“廣大科技工作者要增強科普責任感和使命感”，以及“鼓勵科技工作者與文學、藝術、教育、傳媒工作者等加強交流，多形式開展科普創作”。為了讓公眾理解和支持科技創新成果，科學家要做好科普工作。科普是科學家的分內事，越是大科學家，越是院士，越應該去講。



一段時間以來，我國科技人員開展科普工作存在著一定阻力。一些在科研單位工作的研究人員的科普內容雖然在社交媒體上受到眾多粉絲的喜愛，但在本單位經常被看作不務正業。某高校教師由於科普工作不被單位認可，甚至辭去了工作全心投入科普教育中。針對這些情況，近年來已經有相關政策出台。比如，2019年，北京市率先對從事科普研究和科普實踐的人員開啟了科普職稱評定；2023年，中國科協首次試點開展在京中央單位自然科學研究系列科普專業職稱評審。隨著新科普法實施，這些工作就像點滴細流終於匯入了江海，對鼓勵科技人員積極開展科普工作形成了合力。