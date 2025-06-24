中評社北京6月24日電／網評：新農科人才培育要上新台階



來源：光明日報 作者：金紹榮



2025年中央一號文件首次將“發展農業新質生產力”納入“三農”工作重點，標誌著我國農業現代化建設進入以科技創新引領先進生產要素集聚的關鍵階段。新農科人才是激活農業新質生產力的核心力量，然而，受學科交叉不足、成果轉化較慢、資源配置分散、課程更新滯後、產教協同乏力等因素的影響，新農科人才培養面臨諸多挑戰，亟須構建“目標聚焦、對象多元、主體協同”的培育體系，以推動三農教育、農業科技、農科人才一體化發展，有力支撐農業新質生產力高質、高效、高能發展。



圍繞新要求，構建新目標體系



依據農業新質生產力“高效能、高質量、高科技”的多維目標要求，構建新農科人才“四新”培育目標體系。一是以新思維破局，培育具備現代農業運營能力的農創型人才。瞄准“農創＋”融合業態，整合企業孵化中心、電商運營平台、創新創業導師等資源，通過商業模式自我建構、實戰項目操盤訓練、市場風險管控模擬等方式，聚焦供應鏈管理、生產運營、市場營銷等內容，培育新農科人才現代化農商管理能力。二是以新知識築基，培育具備原始創新力的現代農業技術型人才。圍繞生物育種、智能裝備、病蟲防疫等“卡脖子”技術，整合高校優勢學科、國家級創新平台與農業龍頭企業資源，通過拔尖人才選拔、交叉學科賦能、專項科研支撐等方式，聚焦基礎理論創新、先進技術研發、產業融合發展等內容，培育新農科人才創新能力。三是以新技能提質，培育具備現代農業技術應用能力的生產管理型人才。圍繞現代農業生產要素創新配置目標，整合職業院校、農業企業、科技小院等資源，通過生產模擬、市場調研、實習實訓等方式，聚焦智慧農場、數字鄉村、農機操作、生產管理等內容，培育新農科人才的新技術推廣能力。四是以新發展理念塑品，培育具備可持續發展素養的服務型人才。以建設宜居宜業和美鄉村為指引，對接“雙碳”戰略、三治協同要求與“興農強農惠農”使命，整合社會組織、民間團體、基層兩委、農耕文化等資源，通過生態農業改造、田野思政課堂、榜樣示範引領等方式，聚焦國策農情、綠色農業、生態修復等內容，培育新農科人才“三農”責任意識。