蔣忠華：把好的華文教育辦到僑胞“家門口”

羅馬中華語言學校一直用到現在的新校舍。（圖片來源：中國僑網） 中評社北京6月24日電／據中國僑網報導，“學好中文不只是說好普通話、寫好漢字，希望大家以畢業為起點，在中文的廣闊天地繼續探索......”在意大利羅馬中華語言學校日前舉行的2025屆畢業典禮上，校長蔣忠華如是寄語近百位畢業生。



建校近20載，羅馬中華語言學校從最初的3個中文班發展成涵蓋幼兒、小學、初中、高中各學段的正規化華文學校，培養了大批優秀的中意雙語人才。蔣忠華近日接受中國僑網“華人故事”欄目專訪，講述學校如何為華文教育發展尋求“新解法”。



華文學校的教室“漂流記”



蔣忠華讀中學時父母去了意大利工作，2000年，原本在家鄉溫州當小學語文老師的她追隨父母到了羅馬生活。學習了一段時間意大利語後，蔣忠華開始在一所教會學校教中文，教學中她發現當地華裔孩子中文水平普遍比較薄弱，日常溝通基本都用意大利語。



意大利的華文教育起步相對較晚，千禧年前後僅在羅馬、米蘭、普拉托等華人聚集的城市零星分布著幾所華文學校。蔣忠華說：“當時大多數華人家長忙於打拼事業，無暇教導孩子中文，孩子們缺乏學中文的氛圍，這讓我萌生了創辦一所華文學校的想法。”



2006年9月，經羅馬第一區政府批准，蔣忠華註冊成立了羅馬中華語言學校。在海外創辦華文學校並非易事，校舍、師資、教材、生源、經費等每一項都是關乎學校生存發展的大問題，而尋找合適的教學場地是學校建立後遇到的首個難題。