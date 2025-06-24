北約海牙峰會在分歧和緊張中開幕

中評社北京6月24日電／據新華社報導，在戒備森嚴的安保措施下，為期兩天的北約峰會24日在荷蘭海牙開幕。由於北約內部分歧加劇，峰會預期成果有限。



本次峰會聚焦軍費開支與地區安全局勢。峰會召開前，北約32個成員國經過艱難談判，最終就軍費支出占比方案達成妥協：到2035年，北約盟國承諾將軍費開支提高至國內生產總值的5%，其中3.5%為核心軍費支出，1.5%為軍事和安全相關的投資。相關方案將在本次峰會上提交審批。



圍繞軍費開支，北約內部長期存在分歧。美國總統特朗普聲稱美國無需遵守5%標準，但要求其他北約國家必須履行義務。西班牙曾對5%的支出標準表示強烈反對，僅承諾達到2.1%的軍費開支比例。德國、法國和英國等西歐國家則更強調防務自主，以及對烏克蘭的持續支持。



與去年在美國華盛頓舉行的北約峰會相比，本屆峰會會期縮短一天，議程大幅壓縮。烏克蘭議題明顯降溫，相關討論和會議安排相應減少，包括取消了上次峰會中舉行的北約－烏克蘭理事會領導人會議。



鑒於近期中東局勢持續緊張，預計峰會將涉及以色列與伊朗衝突等議題。美國日前空襲伊朗核設施，引發多方譴責與廣泛擔憂。



在安保方面，荷蘭調動約3.7萬名軍警人員，在海牙及周邊地區部署了包括F－35戰鬥機和“愛國者”防空導彈系統在內的立體防禦體系。