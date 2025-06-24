三大效應齊發力　南博會“永不落幕”

中評社北京6月24日電／據新華社報導，繁花時節，彩雲之南，第9屆中國－南亞博覽會24日在開放合作的樂章中圓滿收官。見證熱絡洽談、亮眼成績和人文交流之後，南博會常設館南亞東南亞進口商品展示交易中心將繼續常年展示展銷南亞東南亞國家名優特色商品，發揮雲南獨特區位優勢，不斷放大展會效應，打造“永不落幕的南博會”。



在滇池畔舉辦的這場國際化盛會，與進博會、鏈博會、消博會、廣交會、服貿會等國家級展會一道，構建起集國際採購、投資促進、人文交流、開放合作於一體的互利共贏平台“矩陣”。



“已簽約商貿合同163個，合同金額折合人民幣共86.63億元”，第9屆南博會再次交出亮眼成績單。本屆南博會有73個國家、地區和國際組織參會，2500多家企業參展，實現南亞東南亞國家全覆蓋；除貿易合同外，本屆南博會還促成各類供應鏈服務、國際物流、口岸基礎設施及智能化服務等合作協議項目20餘個，推動雲南從區域貿易節點向全球產業鏈樞紐加速轉型……



南博會越辦越好，凸顯三大效應：不斷增強的磁石效應、持續顯現的溢出效應、越發清晰的聯動效應。



本屆南博會匯聚眾多南亞東南亞優選好物，手工地毯、羊絨披肩、羊毛氈掛件、特色手工鞋等商品廣受中國消費者好評。中國作為全球超大市場的魅力和機遇、持續推進高水平對外開放的決心與實踐、雲南獨特的區位條件和地理優勢，讓南博會像一塊巨大“磁石”，吸引南亞東南亞企業匯聚昆明。在巴基斯坦木制家具展商拉姆齊看來，吸引他一次又一次踏上南博會之旅的，是中國強大的物流運輸能力與昆明優越的樞紐位置。“昆明和中國，仿佛一塊巨大的磁石，把鄰國的目光和購買力都吸引過來。”



南博會的成功之處不僅體現在簽約合同金額的增長，更體現在貿易促進、產業升級等領域持續顯現的溢出效應。本屆南博會重點突出綠色貿易、數字貿易、服務貿易和展示新質生產力成果。展會還專門設置製造業館、綠色能源館、咖啡產業館、中藥材產業館等11個專業館，集中展示中國與南亞東南亞國家有經貿合作潛力的先進製造、清潔能源、現代農業等。在南博會1萬平方米的咖啡產業館裡，越南咖啡商阮明達不僅看到了多款高技術咖啡設備，更發現了“從種子到杯子”的智能化、高價值化之路，迫不及待想與參展企業展開更深層的技術合作。南博會上的“咖啡＋”正構建起各國客商間的產業橋梁，讓產業鏈的紅利助力共同發展。