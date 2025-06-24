參訪酒泉衛星發射中心　馬英九讚嘆雄偉！

酒泉衛星發射基地一隅。（中評社 方敬為攝） 中評社酒泉6月24日電（記者 方敬為）馬英九率大九學堂台灣青年赴大陸交流，今天下午參觀酒泉衛星發射中心，該中心是測試及發射長征系列運載火箭、飛彈、中低軌道的各種試驗衛星、應用衛星和載人飛船的主要基地，為大陸航天任務重點單位，在參訪高達105米的航天發射塔架（921塔架）時，馬英九抬頭仰望，讚嘆“很是雄偉！”



馬英九基金會應大陸方面邀請，由馬帶隊，於6月14日至27日，率大九學堂學員訪問大陸，一路從福建到甘肅。24日安排公開行程，參訪酒泉衛星發射中心。該中心為大陸航天任務重點執行單位，去年占全中國大陸航天發射總次數的30.88%，位居各發射中心之首。



主辦單位安排馬英九一行參訪東方紅衛星發射場遺址、航天發射塔架等設施，由酒泉衛星發射中心測試發射總體工程師賀鵬舉導覽講解，國台辦主任宋濤陪同。



馬英九在參訪過程中，驚嘆連連，直呼“中華民族真是了不起”，並提到當年錢學森先生從美國返回大陸，貢獻所學，幫助大眾建造航天技術，如今大陸也具體展現在航天科技的進步與成果。在見到高達105米的航天發射塔架（921塔架）時，馬更是讚嘆“很是雄偉！”



921塔架為全鋼結構、主體設施高75米，含吊車和避雷針總高105米，是大陸唯一能夠執行載人航天發射任務的塔架，自1999年神舟系列飛船首次從這裡升空以來，已執行任務20餘年，今年4月24日才成功完成“神舟二十號”載人航天發射任務。參訪的台灣青年也對大陸航天技術感到驚艷，印象深刻。



