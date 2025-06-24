港股收報24177點　主板成交2405億元

中評社香港6月24日電／市場憧憬以色列及伊朗局勢緩和，港股顯著反彈，恒生指數重上24000點關口，午後升幅一度擴大至540點，報24229點，收市報24177點，升487點，升幅2.06%，主板成交額增至近2405億元。



香港電台報導，科技指數一度升穿5300點關口，收市報5297點，升逾2%。ATMXJ衹有美團跌1%，其他升1%至近4%。金融股造好，平保急升逾半成，滙控、友邦及港交所分別升逾2%至近4%。



手機設備股上揚，瑞聲及舜宇分別升3%或以上。汽車股亦上升，比亞迪及吉利汽車都升逾3%。