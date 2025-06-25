李家超記者會：公布行政長官表揚榜得獎團隊

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月25日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超6月24日上午在政府總部召開記者會，他介紹了公布今次的“行政長官表揚榜”獲獎團隊。期間，他還就中東局勢、無人巴士相撞、精進建築等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



大家早晨。相信大家都知道，我在上任後，設立“行政長官表揚榜”，以表揚極度卓越的表現。



我很高興在這裡向大家公布今次的“行政長官表揚榜”由兩個團隊分別獲得，他們是二○二五年三月前赴緬甸地震災區救援的特區救援隊及啟德體育園開幕跨部門籌備專組。



今年三月，緬甸發生7.6級大地震，造成重大傷亡。特區政府迅速組織跨部門救援隊。一隊由保安局、消防處、入境處和醫院管理局成員組成的隊伍，當仁不讓、迅即應召，帶同搜救犬及救援工具，日夜兼程，趕赴緬甸地震重災區展開搜救。



他們在災區進行爭分奪秒的搜救行動，環境惡劣，充滿風險，包括餘震、不穩固的建築物可能倒塌、交通和通訊不斷中斷、連日超過40度高溫、粉塵滿地、蚊患嚴重等。



特區救援隊克服重重困難，在災區的57個地點進行共61次搜救行動，更在與國家救援隊的聯合行動中成功救出一名被困超過125小時的倖存者，攜手實踐國際人道主義精神，亦充分展現特區救援隊的堅韌意志、專業能力和團隊精神。



特區救援隊臨危受命，於國際救援行動中彰顯崇高使命，以行動向世界展示他們的無私勇敢，值得行政長官表揚。



另一個得獎團隊是啟德體育園開幕跨部門籌備專組，由文化體育及旅遊局、保安局、公務員事務局、運輸及物流局、警務處及運輸署成員組成，他們的精密籌劃，通盤部署，專業的大規模測試和演練，確保啟德體育園開幕和運作暢順，尤其妥善保障大型活動的人潮管理、疏散安全有序，觀眾體驗良好，成功確立了啟德體育園作為大型活動的世界級一流場地、一流活動、一流體會的成功典範。



啟德體育園是香港歷來最大型的盛事基建，對本地的體育以至盛事經濟發展，有關鍵性的作用，所以確保運作暢順安全和秩序良好 ，非常重要。