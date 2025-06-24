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韓國央行擬循序漸進推行韓元計價穩定幣
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2025-06-24 16:56:44
中評社香港6月24日電／韓國央行高級副總裁Ryoo Sang-dai表示，希望循序漸進推行以韓元計價的穩定幣，計劃從商業銀行開始，因為監管較嚴格；隨著經驗不斷積累，再逐步擴至非銀行機構。他又表示，推出穩定幣可能對貨幣政策及交易結算系統產生重大影響。
據香港電台報導，Ryoo Sang-dai說，隨著數字化趨勢，將加快市場改革步伐，向海外投資者開放貨幣市場；隨著新政策立場日趨明朗，央行將與主要商業銀行協商，準備對央行數字貨幣進行第二次試點測試，首次測試在下周結束。
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