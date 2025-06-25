兩岸同胞探訪李莊“文化抗戰”的精神密碼

（中評社 許思悅攝） 中評社宜賓6月25日電（實習記者 許思悅）6月24日，“文化抗戰川渝行”兩岸媒體採訪團來到萬里長江第一古鎮——李莊。兩岸媒體記者、台灣文化學者、抗戰老兵後代、青年學生走進中央研究院歷史語言研究所（史語所）舊址，重溫抗戰時期學者們堅守文化火種的傳奇故事。



位於宜賓城東李莊古鎮的栗峰山莊，是中央研究院歷史語言研究所抗戰時期的棲身之地。1940年至1946年，傅斯年、董作賓、梁思成等大批學者在此扎根，在物資匱乏、物價飛漲的困境中，完成了《殷歷譜》《中國建築史》等里程碑式著作。講解員提到，梁思成曾典當衣物維持生計，卻仍堅持測繪古建築，其女兒梁再冰回憶：“父親領了工資若不立刻買米，轉眼便成廢紙。”



抗戰烽火中，史語所學者在極端艱苦的環境下仍取得舉世矚目的學術突破。在甲骨文研究方面，董作賓通過15次殷墟發掘，著成《殷歷譜》，首次精準推算出商朝定都殷墟的273年歷史。他在李莊石印200部著作，將生平事跡圖文並茂記錄成《平廬影譜》，講解員戲稱其為“最早的朋友圈”。在語言學方面，語言組主任趙元任被譽為中國“現代語言學之父”，能以各種方言流暢交流；李方桂則專注非漢語研究，其著作《比較台語手册》至今仍是語言學界的經典。在人類學方面，吳定良在此奠定中國體質人類學基礎，後赴浙江大學創辦首個人類學系。在歷史學領域，李光濤整理了明清大庫檔案，傅斯年則提出“動手動腳找材料”的實證史學理念。



史語所的文物與記憶，成為跨越海峽的文化紐帶。1948史語所遷台時，所長李濟說：“只要文物安全，放在中國哪個地方又有什麼關係呢？”這批珍寶不僅承載著中華文明的基因，更凝結著兩岸學者共同守護的赤子之心。如今，部分史語所舊藏仍存於台北故宮博物院，而台灣學者董敏（董作賓之子）多次返鄉捐贈父親手稿，李莊與台灣的後人也常互訪交流。從戰時李莊的“山高水長”碑，到如今兩岸合作整理的甲骨文研究，這段跨越時空的守護與傳承，正是中華文化生生不息的生動注腳。



文化不亡，則國不亡。李莊遺跡是學者們以學術抗戰救國的縮影，正如傅斯年所言：“上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西。”這片土地見證的不僅是學術成果，更是文化守護者的堅韌與浪漫。而今，李莊的故事仍在兩岸間傳頌，讓歷史的智慧照亮未來的道路。

