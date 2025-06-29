中評鏡頭：李莊的文化抗戰往事

兩岸媒體走進李莊（中評社 許思悅攝） 中評社宜賓6月29日電（實習記者 許思悅）在“文化抗戰川渝行”活動中，兩岸記者走訪了位於李莊的文化抗戰博物館、中國營造學社、同濟工學院舊址，這些記錄著抗戰時期文化堅守的殿堂，以其獨特的設計與厚重的歷史，給參訪者留下深刻印象。



博物館坐落於長江之濱，2021年建成開放。其建築面積達10，268平方米，現代建築風格與古鎮風貌和諧共存。特別值得一提的是，建築採用極細長的周邊柱支撐複雜的曲面屋頂，形成獨特的視覺效果，既彰顯現代建築之美，又與李莊古鎮的歷史韵味相得益彰。



步入展廳，“同大遷川，李莊歡迎；一切需要，地方供給”的十六字電文格外醒目。這封由當地士紳聯名發出的邀請函，在抗戰烽火中為同濟大學等十餘所學術機構提供了栖身之所，延續了中華文化的命脈。展館通過珍貴文物、歷史影像和場景復原，生動再現了1940至1946年間李莊作為抗戰學術中心的輝煌歷程。



“危難之際，書生何以報國？”這一設問引人深思。走進博物館，梁思成、林徽因夫婦在李莊的生活場景歷歷在目——他們栖身於竹篾抹泥的農舍，屋頂漏雨、蛇鼠出沒，靠菜油燈照明，連體溫計打破後都無力添置。但正是在這樣漏雨的屋檐下，病重的林徽因倚著行軍床校對《中國建築史》手稿，梁思成以花瓶托著病頸堅持繪圖，他們甚至教會村民種植西紅柿，在窗台擺放野花裝點陋室。當年，學者們在如此環境中堅持教學研究，用知識守護文明火種。而今，他們的故事通過博物館復原的油燈書桌、手稿文獻重現在世人面前，那盞搖曳的燈火，至今仍在照亮文化堅守的精神之路。



走出展館，兩岸記者參觀了周邊的同濟大學舊址、學者故居等歷史遺跡。長江濤聲依舊，仿佛在訴說著那段“文化抗戰”的不朽傳奇。江畔小路上，李莊中學的學生們三三兩兩結伴而行，有的抱著書本匆匆趕往自習室，有的在江邊石階上駐足遠眺，青春的身影與古老的江岸相映成趣。遠處，幾位老人坐在榕樹下納涼，望著鎮上來往的行人，時光仿佛在這裡慢下了腳步。



李莊的故事，不僅是一段值得銘記的歷史，更是激勵當代人砥礪前行的精神坐標。這座江畔小鎮在民族危難時刻的擔當，至今仍閃耀著人文光輝。

