蕭旭岑：大陸航天技術獨步全球　同學們驚豔

酒泉衛星發射中心航天發射塔架。（中評社 方敬為攝） 中評社酒泉6月24日電（記者 方敬為）馬英九率大九學堂台灣青年赴大陸交流，今天下午參觀酒泉衛星發射中心，馬英九基金會執行長蕭旭岑在會後代表受訪表示，這次馬英九與台灣同學見證大陸航天技術的發展已獨步全球，非常驚艷且感動，也希望藉由同學們實際體驗大陸的工業技術發展，促進兩岸在相關領域的合作，走向和平。



馬英九一行24日參訪酒泉衛星發射中心。該中心為大陸航天任務重點執行單位，去年占全中國大陸航天發射總次數的30.88%，位居各發射中心之首。主辦單位安排馬英九一行參訪東方紅衛星發射場遺址、航天發射塔架等設施，由酒泉衛星發射中心測試發射總體工程師賀鵬舉導覽講解，國台辦主任宋濤陪同。



會後由蕭旭岑代表接受媒體聯訪，他表示，這次馬英九與台灣同學來到酒泉衛星發射中心參訪，見證中國大陸的航天技術已獨步全球，非常感動。去年嫦娥6號到了月球背面，完成人類的壯舉，據說美國也希望向大陸要樣本研究，同學們都非常驚艷，一方面看到大陸航天技術的進步，另方面也長了見識、開了眼界，能夠親眼看到發射台，他們都感到非常興奮。



蕭旭岑引述，馬英九在參訪過程讚嘆“中華民族真是了不起”，大陸的發展值得借鏡，對兩岸合作方面也有所啟發，馬英九在海峽論壇有說，“兩岸應該要和與合”，我們也希望在工業技術方面，兩岸的未來能夠走向和平與合作，包含大陸的先進科技與技術，很希望能夠兩岸共同成長與分享。



蕭旭岑並提及截至目前在甘肅參訪行程的感想，強調“獲益良多”，從參加天水公祭伏羲大典，感受到中華文明的洗禮，並走訪武威、嘉峪關沿著河西走廊的路線，見證甘肅有全全世界最好的重離子醫院，也有最先進的航天技術，這些都讓台灣的同學看得非常驚嘆。



