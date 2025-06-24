中國外交部：希望以伊停火能夠盡早實現

中評社香港6月24日電／新華社報導，就美國總統特朗普宣布以色列和伊朗達成停火協議，外交部發言人郭嘉昆24日在例行記者會上答問時表示，中方高度關注中東局勢發展，不希望緊張局勢輪番升級，希望停火能夠盡早實現。



“事實證明，軍事手段帶不來和平，對話談判才是解決問題的正道。”郭嘉昆說，中方呼籲有關當事方早日重返政治解決的正確軌道。中方願同國際社會一道，為維護中東地區和平穩定作出努力。