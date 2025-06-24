【
大
中
小
】 【
打 印
】
中國外交部：希望以伊停火能夠盡早實現
http://www.CRNTT.com
2025-06-24 17:31:39
中評社香港6月24日電／新華社報導，就美國總統特朗普宣布以色列和伊朗達成停火協議，外交部發言人郭嘉昆24日在例行記者會上答問時表示，中方高度關注中東局勢發展，不希望緊張局勢輪番升級，希望停火能夠盡早實現。
“事實證明，軍事手段帶不來和平，對話談判才是解決問題的正道。”郭嘉昆說，中方呼籲有關當事方早日重返政治解決的正確軌道。中方願同國際社會一道，為維護中東地區和平穩定作出努力。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
特朗普稱以伊停火已生效
(2025-06-24 15:54:20)
江啟臣：台灣煤存量僅30天 勿單一集中火力
(2025-06-24 15:46:54)
美方證實伊朗導彈打擊美軍在卡塔爾基地
(2025-06-24 12:46:05)
美國空襲後，伊朗核設施受損到底有多重？
(2025-06-24 12:14:35)
伊朗回應打擊美軍基地 以伊對停火反應不一
(2025-06-24 11:37:42)
特朗普：以色列和伊朗已同意全面停火
(2025-06-24 11:26:38)
特朗普稱伊朗導彈襲擊美軍基地前通知美方
(2025-06-24 11:26:18)
戰略搖擺？美國為何在中東幾進幾出
(2025-06-24 11:22:48)