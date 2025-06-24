中評現場：參訪酒泉衛星中心　馬英九興奮踉蹌

馬英九參訪過程一度踉蹌。（中評社 方敬為攝） 中評社酒泉6月24日電（記者 方敬為）馬英九今天率大九學堂台灣青年參觀酒泉衛星發射中心，該中心是大陸航天任務重點執行單位，平時不輕易對外開放，本次安排馬英九一行參訪當年東方紅衛星的發射遺址以及現役航天發射塔架，馬英九好心情寫在臉上，並對各項設施感到好奇，走路時甚至未注意路況，一度踉蹌，讓旁人一陣驚呼。



馬英九一行24日參訪酒泉衛星發射中心，陸續參訪東方紅衛星發射場遺址、航天發射塔架等設施，由酒泉衛星發射中心測試發射總體工程師賀鵬舉導覽講解，國台辦主任宋濤陪同。



酒泉衛星發射中心去年共執行21次航天發射任務，有19次成功，占全中國大陸航天發射總次數的30.88%，位居各發射中心之首。該中心為軍方管理單位，平時不輕易對外開放，馬英九這次受邀參觀，創下首次有台灣卸任領導人到訪的紀錄。



馬英九對中心內各項設施表現出濃厚興趣，臉上並掛著笑容，心情看似興奮愉悅，在前往航天發射塔架（921發射塔架）時，馬英九步行中未注意地面高低落差，一度踉蹌，眾人趕忙上前攙扶，宋濤也特別轉頭關心，所幸未釀意外。



馬英九聽取導覽瞭解大陸航天技術發展的現況，也不忘展現其歷史知識，手指著負責導覽的賀鵬舉胸前名牌說，“這是宋朝名將岳飛的字”，賀聽聞立即點頭附和，馬隨後開玩笑說，“大家都不知道吧！”逗笑眾人。

