中評現場：馬英九訪酒泉衛星發射中心

中國國民黨前主席馬英九同中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤參觀酒泉衛星發射中心（中評社 盧哲攝） 中評社酒泉6月25日電（記者 盧哲）中國國民黨前主席馬英九率台灣青年24日參訪了酒泉衛星發射中心。馬英九在參觀時說，中華民族真是了不起；在載人航天發射場聽取介紹時，馬英九感歎“真的很雄偉”。



酒泉衛星發射中心是中國航天發射場之一，又稱“東風航天城”。位於甘肅省酒泉市東北地區、內蒙古自治區阿拉善盟額濟納旗巴丹吉林沙漠邊緣，始建於1958年，主要用於執行中軌道、低軌道及高傾角軌道的科學實驗衛星、返回式衛星及載人航天的發射任務。酒泉衛星發射中心也是中國唯一的載人航天發射場，世界三大載人航天發射場之一。觀眾在電視上看到的載人航天出征儀式，也都是在酒泉衛星發射中心舉行的。



從酒泉市區啟程往東北方向開車約四小時才能到達酒泉衛星發射中心。航天城建在戈壁沙漠的綠洲上，因此途中能看到景色由綠樹花田逐漸過渡到廣袤的戈壁灘。在靠近航天城的路上，會看到軍方的禁區提示，也有不少同行記者收到了相關的提示短信，讓台媒同行直呼“機密性相當強，不是平常的地方。”



當天馬英九一行大約在中午抵達，用餐後開始參觀行程。馬英九同中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤一同參觀酒泉衛星發射中心。當天共參觀了三個地點。首先參觀的是東方紅衛星發射場。這是大陸首個衛星發射場，發射塔架自1966年建成到1996年不再使用，共發射了33顆衛星，其中包括大陸第一顆人造地球衛星“東方紅一號”‌。在這座發射台前方，有一座石碑刻有“東方紅衛星升起的地方”。



在東方紅衛星發射場遺址參觀完兩個地點後，大約下午3時半，馬英九一行來到載人航天發射場。午後艷陽高照，氣溫超過30度，馬英九一行都戴著寬簷帽和墨鏡。酒泉衛星發射中心工作人員賀鵬舉向來賓介紹了發射塔架的結構、功能、運作方式等。