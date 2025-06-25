李家超：重視機場無人巴士相撞事件

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月25日電（記者 段曉魯）香港機場禁區周日兩輛無載客的無人駕駛員工巴士相撞。香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，重視事件，運輸及物流局已即時要求機管局進行深入調查，一定要找出原因，防止同類事件再次發生，並已即時停用同類巴士。



李家超表示，關於此事件運輸及物流局局長即時已經要求機場管理局進行深入調查，一定要找出原因，防止再有這些事情發生，所以已經即時停用同類巴士。但在機場禁區試用無人車，已經差不多六至七年，如果以里數計，就已經行駛了230萬公里，今次出現這事情，一定要查出原因。



李家超表示，科技能處理既安全又方便的問題，但這次出現甚麼事，令我們要更強化某些系統，令它更安全，這是重要的，任何交通工具，亦一定要重視安全，有人駕駛的要重視安全，無人駕駛的更重視安全。這是世界發展的大勢所趨，我相信將來即使不在香港，我們出外，很多地方都會有無人駕駛，所以這個技術將未來會在不同地方出現，香港必然要出現。但我們必然要確保安全，這方面我們努力，我希望這個調查盡快找出原因。而且香港現時正在進行測試的無人駕駛車輛，有很多間公司、很多車種，而且是由運輸署嚴格監督，審視他們實際測試的情況，就這方面，我們的要求很高，市民可以放心，我們的標準是高的。

