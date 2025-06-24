富權：“修憲”或將會被民進黨利用變成“制憲”

中評社香港6月24日電／澳門新華澳報21日發表富權文章：“修憲”或將會被民進黨利用變成“制憲”。以下為文章內容。



台灣地區“監察院”爆發濫用公務車爭議，民眾黨黨團發起“修憲”廢除“監察院”。雖然中國國民黨黨團沒有參與更沒有動員，但卻又不少國民黨“立委”積極響應，徐巧芯等人也參與了提案，共有三十二名藍白“立委”（含八名民眾黨“立委”、二十二名國民黨“立委”、二名親國民黨的無黨籍“立委”連署，跨過“提議門檻”。在昨日的“立法院”院會上，民眾黨團要求變更議程，提出成立“修憲委員會”案，竟然罕見地獲得朝野一致通過，全案逕付二讀，交由民眾黨團召集協商。民眾黨團黨團總召黃國昌表示，希望今年夏天正式啟動“修憲”程序。



“修憲委員會”是屬於“立法院”的特種委員會，與內政委員會等八個常設委員會不同。它是依據《“立法院”組織法》第九條規定：“立法院依『憲法』第一百七十四條之規定，得設『修憲委員會』，其組織規程，另定之”而設。依《『立法院修憲委員會』組織規程》規定，“修憲委員會”為“立法委員”總額三分之一加一人，由各政黨（政團）依其院會席次比例分配，並依保障少數參與原則組成之；職掌“憲法修正案”之審議及與“憲法”相關之事宜。“修憲委員會”得設若干審查小組，負責議案之審查。



“修憲委員會”的具體職能，是將由各黨團或“立委”連署提交的“憲法修正案”，在經院會一讀通過後，進行審查，在審查過程中可能會合併各議案，然後付交院會討論表決，其過程與常設委員會相似。然後將之提交院會，經通過後正式提出“憲法修正案”。



這是從李登輝於一九九一年起，先後六次循“國民代表大會”途徑“修憲”，及陳水扁二零零五年以“任務型國民代表大會”方式“修憲”之後，睽違二十年年再次“修憲”，可說是第八次“修憲”。



按照二零二五年六月“任務型國大”第七次“修憲”定下的程序，今後的“修憲”程序必須分兩步走。第一步是由“立法院”四分之一“立委”（二十八人）提議，在四分之三“立委”（八十五人）出席下，經出席“立委”四分之三（六十四人）之決議，提出“憲法修正案”。第二步是“憲法修正案”公告半年後，經全體選民投票復決，有效同意票過選民總額的二分之一。以現在台灣地區的選民總額約為一千九百五十六萬六千零七人計算，必須有九百七十八萬三千多選民對“憲法修正案”投下贊同票，方為通過。

