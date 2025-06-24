富豪大遷徙　英國迎來史上重大資產外流

中評社香港6月24日電／據國際投資移民顧問公司Henley ＆ Partners與全球財富情報機構New World Wealth發表的最新私人財富遷移報告2025，今年預計將有創紀錄的14.2萬名百萬富豪搬遷，其中英國預料將成為高淨值人士淨流出最多的國家，這是自報告10年前開始追蹤百萬富豪移民以來的最高紀錄。



Yahoo財經消息，該報告指出，英國預計於2025年流失高達1.65萬名百萬富豪，數字是中國預計淨流出7，800名百萬富豪的兩倍以上。此前連續10年位居百萬富豪流失榜首的中國，今年則排名第二。形成鮮明對比的是，阿聯酋繼續保持全球頂尖財富吸納地的地位，預計今年淨流入9，800名搬遷百萬富豪，創下新高，比排名第二的美國多出超過2，000名。預計到年底，美國將迎來約7，500名新的高淨值移民。



Henley ＆ Partners行政總裁Juerg Steffen博士表示，2025年將成為一個關鍵時刻。這是十年追蹤以來，首次有歐洲國家成為全球富豪淨流出最多的國家。這不僅僅是稅制變動所致。這反映出富豪愈來愈普遍的看法，認為其他地方擁有更多機會、更大自由與更高穩定性。這對歐洲及英國的長遠經濟競爭力和投資吸引力將產生重大影響。



首次預計歐盟三大經濟體法國、西班牙及德國在2025年將出現高淨值人士淨流出，分別為800名、500名及400名百萬富豪。愛爾蘭（淨流出100名）、挪威（淨流出150名）及瑞典（淨流出50名）亦開始出現顯著的財富流失，許多富裕歐洲人正遷往歐洲大陸更具投資友善性的樞紐城市。



全球贏家：財富流向何方



此趨勢的主要受益者包括瑞士，預計今年將淨吸引3，000名百萬富豪移居，同時意大利、葡萄牙及希臘亦分別預計迎來3，600、1，400及1，200名創紀錄的淨流入，主要受惠於優惠稅制、生活吸引力及積極的投資移民計劃。



歐洲以外，沙特阿拉伯成為今年淨流入榜上漲幅最大的國家，預計將吸引2，400名新富豪移居。傳統熱點如新加坡（1，600名）、澳洲（1，000名）、加拿大（1，000名）及紐西蘭（150名）似乎吸引力下降，預計2025年淨流入將創下歷史新低。泰國（450名）正迅速崛起為東南亞的新避風港，曼谷正積極打造自己，成為新加坡的重要競爭對手。

