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特朗普促聯儲局應減息二至三個百分點
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2025-06-24 19:22:39
中評社香港6月24日電／聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會前夕，美國總統特朗普再次向鮑威爾施壓，稱歐洲已經減息10次，而聯儲局一次都沒有。目前美國沒有通脹，經濟亦蓬勃發展，認為聯儲局應該至少減息2至3個百分點，這將為美國每年節省8，000億美元。即使日後情況轉差，聯儲局亦可以加息。
特朗普稱，希望國會給鮑威爾一個教訓，認為美國民眾需要為他的無能是付出代價，促請聯儲局必須採取行動，讓美國再次偉大。
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