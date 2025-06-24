稀土之外，中國另一王牌是無人機零件？

中評社香港6月24日電／日經新聞文章指出，中國製造的無人機零部件的出口價格正在高漲。由於中國政府加強了出口管制，夜間飛行所需的紅外相機對美國的出口單價已經上漲到管制前的3.5倍。中國可能會像對待稀土一樣，把集中的無人機供應鏈作為經濟外交的籌碼。



中國政府2024年9月為了防止無人機零部件被用於軍事，引入了出口許可制度。受監管的產品包括驅動無人機的引擎和電機、能夠瞄準攻擊目標並引導導彈等的雷射裝置、向敵方無人機發射電磁波並妨礙其控制的設備等。



根據中國海關總署匯總的貿易統計數據，受監管的物品中，檢測物體表面溫度的部分“紅外熱像儀”的出口量明顯減少。紅外熱像儀配備於無人機，能夠在夜間檢測物體的熱輻射並形成圖像，在民用時可用於夜間或山區的人員搜尋及光伏面板的檢查。



2024年9月～2025年4月，中國的紅外熱像儀出口量同比下降了3成，但金額增加了近5成。這反映出供需緊張，單價上漲至2倍。面向最大出口市場美國的出口量減少6成，單價則上漲至3.5倍。



在穩定飛行所需的感測器——慣性測量設備方面，中國對全球的出口量也下降8成，單價上漲至4倍。作為核心的引擎和電機也呈現相同的趨勢，直流電機的單價上漲了3成，交流電機上漲了16%。



英國《金融時報》（FT）報導稱，中國的管制導致無人機零部件的價格不斷上漲。法國一家軍用無人機製造商在從中國進口紅外相機時，被要求支付以前2倍的價格，以補償規避出口管制的風險。



據《金融時報》報導，全球7～8成商用無人機由中國製造。在速度控制器和感測器等主要零部件的生產方面，中國也席捲了全球市場。美國國務卿魯比奧也在2024年針對中國製造業編制的報告中指出：“美國的9成商用無人機由無人機巨頭大疆創新（DJI）等中國企業生產”。



以前就曾出現過中方的管制導致美國無人機產業受到打擊的情況。2024年美國政府敲定對台出售武器的方針後，作為報復性措施，中國將美國無人機廠商斯凱迪奧（Skydio）列入制裁對象名單。該公司因無法採購中國產品，陷入電池採購困難的局面。



分析一下中國海關總署的數據就能發現，2024年9月～2025年4月，中國出口至美國的直流電機數量減少8成，對俄羅斯的出口猛增至23倍。用作感測器的慣性測量儀的對美出口也減少9成，對俄出口增加到2倍。



中國加強出口管制表面上是為了防止用於軍事領域，但實際上也可以認為是通過管制來使美國動搖。與停止供應稀土磁鐵導致全球高科技產業陷入混亂一樣，中國也可能把無人機用作經濟外交的王牌。



2024年9月中國實施出口管制後，仍有一些無人機零部件的出口量出現增加，導致價格下跌。在日本從事無人機開發業務的Terra Drone公司針對中國生產的零部件表示：“變化在市場波動範圍內，但管制是否為主要原因尚不明確，對業績沒有影響”。根據中國政府的應對方式，全球無人機生產仍潛藏著受到制約的風險。