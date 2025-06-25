中評鏡頭：嘉峪關市民的歌舞夏夜

晚上九點，天還未黑，身穿民族服飾的民眾在翩翩起舞（中評社 盧哲攝） 中評社嘉峪關6月25日電（記者 盧哲）正在甘肅的中國國民黨前主席馬英九率台灣青年24日參訪了酒泉衛星發射中心。由於發射中心路途較遠，隨行採訪的記者們夜晚才返回嘉峪關市。為了放鬆一下當天坐了八小時車的身軀，記者走到了酒店附近的公園。此時是晚上9點，因為嘉峪關市地處較高緯度，6月底的日落時間將近9時。因此記者走進公園的時候，日落剛剛結束，夕陽還煥發著餘暉，最美的藍調時刻正慢慢滲向這個市民公園。



但一走進公園，讓人最大的感受並非裡面的垂柳花草或者噴泉水池，而是在公園廣場上舞蹈、跳躍、奔跑、散步以及吃飯、乘涼的人們。寬闊的公園四處都響起歌聲樂曲，讓人一時不知道應該從哪裡尋找音源。



甘肅省是一個多民族聚居的地區，當年的河西走廊正是歷史上民族大融合的“故事起源”之一。在嘉峪關市，也居住著不同民族的人們。一進公園，記者首先聽見的是極具感染力的新疆特色的樂曲，走近看到身穿民族服飾的民眾在翩翩起舞。



而在斜前方不遠處的亭子，是公園里最熱鬧的“歌唱角”。幾位看起來像業餘樂團的中年男女們開起了自己的演唱會。他們唱的歌曲基本上是他們那個年代流行的愛國主義歌曲，唱起來鏗鏘有力，吸引了很多同齡人觀眾，人群裡三層外三層。