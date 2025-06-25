快評：邀國民黨抗日老兵觀禮　致敬國家的英雄

中評社快評／今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。9月3日，將在首都天安門廣場舉行盛大閱兵式。閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵24日在新聞發布會上表示，中國抗戰是全民族的抗戰，國民黨軍隊也發揮了非常重要作用，這次閱兵將邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮。



2015年，紀念抗戰勝利70周年閱兵安排了由300多名抗戰老兵組成的方隊，作為第一方陣接受檢閱，包含有抗戰老兵、支前模範代表以及英烈子女代表等，也組織了國民黨抗日老兵一同參閱。吳澤棵表示，這體現了對英雄前輩的崇高敬意，體現了全民族抗戰的偉大精神。



10多年來，大陸方面對抗戰正面戰場的歷史作用更加肯定，國家在社會保障方面加大了對國民黨抗戰老兵的關懷力度，還在全國多地修建了紀念抗戰正面戰場的紀念館，並將國民黨將士納入抗日英烈名錄中。2015年8月，國家又向符合條件的國民黨抗戰老兵每人發放了5000元慰問金。



抗日戰爭是全中華民族的抗戰，是中國軍隊在正面、敵後兩個戰場共禦外敵的偉大戰鬥，是中華民族的光榮史篇，更是應該發揚傳承的中國記憶。邀請國民黨抗戰老兵到現場觀禮，體現了對歷史的尊重與緬懷，更有助增進兩岸同胞在抗戰歷史上的共同記憶。



80多年前，抗戰老兵在危難之際挺身而出，為民族而戰、為祖國而戰、為尊嚴而戰，捍衛了祖國的大好河山。抗戰老兵是國家的英雄、是民族的脊梁、是勝利的見證。九三閱兵現場，一起向國家的英雄致敬！