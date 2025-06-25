“留學香港”吸才強勁　哈佛5尖子棄美投港

香港科技大學接獲近兩萬份2025／2026學年非本地本科生入學申請，申請者來自超過85個國家和地區。（圖片來源：香港科技大學） 中評社北京6月25日電／據香港文匯報報導，全球人才環境複雜多變，香港高等院校擁抱國際化，積極吸引全球頂尖學者和學生來港發展，加上特區政府一系列政策措施的支持，各大學接連於國際評比中創出佳績，為香港國際教育樞紐之路奠下堅實基礎。在9月即將到臨的2025／2026學年，香港多所大學面向全球招生的反應持續升溫，香港科技大學接獲近兩萬份非本地本科生申請，創歷史新高，該校國際生申請亦按年增四成；香港理工大學的非本地生申請同樣創新高，超過2.1萬人；香港浸會大學內地以外非本地生申請也按年大增逾半。由於美國留學政策混亂，單是港科大和香港大學就收到約500名受影響者查詢，多名哈佛大學學生獲發錄取通知書，其中5人已接受港科大錄取。



隨著特區政府將本港資助大學非本地本科生收生額倍增至40%，加上各校加強宣傳其卓越的教研水平，“留學香港”的吸引力正愈見提高。港科大昨日公布，該校2025／2026學年非本地本科生入學申請創歷史新高，申請人來自超過85個國家及地區，包括德國、法國、哈薩克斯坦、蒙古、阿聯酋、菲律賓、越南、泰國和烏茲別克斯坦等。



港中大將逐步增逾千宿位迎新生



為推廣“留學香港”，港科大近期加強了在印度、印尼和哈薩克斯坦等“一帶一路”國家的招生力度，近期推出“創睿學子（I.ELITE）”和主題暑期訓練營兩項全新舉措，以招募海外優秀高中生於升大學前體驗在港學習與生活。



香港文匯報就最新招生狀況向其他大學查詢，港理大回覆表示，新學年將取錄約1，200名非本地生，共接獲逾2.1萬人申請，創紀錄新高。為吸引更多優秀非本地學生就讀，該校正興建兩所學生宿舍額外提供約2，900個宿位，預計於2028年第二季起逐步完成。



港浸大表示，該校內地生申請數由2024／2025學年的1.1萬人增至新學年的1.26萬人，取錄數由逾400名增至近600名，至於內地以外其他國家和地區的非本地生申請，更按年大增逾五成；校方會擇優而錄並繼續加強招生以達至40%非本地生目標。



香港中文大學表示，將於2025／2026學年透過全國普通高校統一招生計劃（統招）錄取400名內地高考生，惟沒有實際申請人數，除統招外，該校收到逾一萬份非本地本科生申請。該校會逐步增加宿位及配套設施，包括至2027年本科生宿位增加約1，100個。



香港城市大學表示，該校非本地生數字一直平穩向上，去年錄取人數已增逾兩成，新學年申請人數亦顯著增加。