大班西餅拖欠工資　餅卡月餅券恐難兌付

大班西餅位於旺角分店已落閘停業。（圖片來源：香港文匯報） 中評社北京6月25日電／據香港文匯報報導，在港有41年歷史的老牌餅店大班麵包西餅疑因財困欠租，昨日宣布全線結業。全港多間分店均於門外張貼告示，指“近期受到很多難以預計且不可抗拒的衝擊，逼於無奈宣布即日起正式停止營業”，有員工透露結業有先兆，本月初高層突然全部離職，結業前夕股東開會作最後決定後，將所有分店現金調往總部。事件除了令200名員工痛失飯碗兼被拖欠約3，500萬元薪金、遣散費等，客戶手持的大量月餅券及餅卡恐頓變廢紙。消委會截至昨午5時共接獲3宗有關大班結業的個案。法律界人士指出，餅卡及月餅券持有人在企業清盤的索償優次名單中，幾乎排在最後，成功索償的機會微乎其微，但若能證明餅店在明知要清盤甚至結業的情況下還大肆推銷餅卡及月餅券，或違反《商品說明條例》。



昨晨傳出大班麵包西餅全線結業的消息，香港文匯報記者先後前往其位於銅鑼灣、北角、旺角及屯門的分店瞭解，俱已落閘停業，並在門外張貼結業告示，同時感謝顧客多年來的厚愛，對帶來的不便表示歉意。其中，旺角分店鐵閘貼上法庭文件，指會收回單位，業主亦貼出放盤告示。記者望進店內見貨架上已基本清空，僅剩幾盒奶類飲品放在雪櫃，而雪櫃仍然通電製冷。



員工爆結業前夕疑調現金返總部



大班位於新蒲崗的辦公室，昨日亦有員工“摸門釘”，其中員工林先生透露，結業早有先兆，“一早已經聞到味，6月初高層突然全部離職，1月開始拖糧、拖欠強積金、租金、拖欠承辦商、拖欠供應商，拖欠這麼多人。他們（股東）晚上（前晚）在灣仔開會作出決定，將所有分店現金調到寫字樓，晚上出聲明指結業，與海皇一樣，但比海皇更不負責任。”



除了員工，已購買大班餅卡或月餅券的市民也受影響。其中，途經店舖見到告示才知停業的林先生表示，過去十多年每年中秋節都會購買大班的冰皮月餅，對品牌結業感到惋惜。有市民表示，早前才買了餅卡，其家人手中亦有餅卡未換貨，本來打算近日“換餅”，沒想到已經停業，幸好數量不多，損失不大。



另有市民手持餅卡到場“打卡”留念，並指自大班傳出財困消息後已陸續使用家中存放的餅卡，但尚有餘貨。石女士指儘管大班冰皮月餅仍有名氣，惟可替代性較高，不擔心買不到心儀月餅。



消委會提醒消費者，購買餅卡及月餅券均屬預繳式消費，由於本港現時暫未有法例規管預繳式消費，商戶會自行制定服務條款細則，一旦商戶因結業無法繼續履行服務，消費者將作為無抵押債權人，其賠償優先次序較持有抵押品的債權人如銀行為後，亦須與其他無抵押債權人瓜分清盤時的資產（若有），因此預繳式消費有其風險，消費者有機會需要透過法律途徑追討損失。