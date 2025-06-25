德國內閣批准增加國防開支預算

當地時間24日，德國政府內閣批准了2025年財政預算草案和2026年財政預算框架。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京6月25日電／據央視新聞報導，當地時間24日，德國政府內閣批准了2025年財政預算草案和2026年財政預算框架。



新預算案聚焦增加投資 刺激德國經濟增長



2023年和2024年，德國經濟已經連續兩年陷入負增長。24日內閣批准的新的財政預算草案的核心內容是增加投資，促進德國經濟重新回到增長軌道。



根據2025年的預算草案，2025年德國增加投資額至1157億歐元，2026年投資額度約為1236億歐元。這兩個數字相比於2024年745億歐元的投資額有了大幅提升。德國副總理兼財政部長克林拜爾24日表示，到2029年，德國將維持每年約1200億歐元的投資。

到2029年 德國國防開支將佔GDP的3.5%



2025年的預算草案還涵蓋了一份直到2029年的中期財政計劃。根據這份財政計劃，到2029年，德國國防開支將佔國內生產總值（GDP）的3.5%。其中，2025年德國的國防開支大約為950億歐元，到2029年國防開支將達到1620億歐元。



朔爾茨領導的上屆德國政府於去年11月垮台，導致上屆政府沒有時間通過2025年財政預算。今年2月，德國進行了大選，新一屆德國政府於5月上台，並且著手制定預算草案。2025年以來，德國一直在使用臨時預算運作。



按照計劃，2026年的預算框架將於9月份在聯邦議院進行討論，並且將於11月在聯邦議院獲得批准，隨後在12月在參議院批准。