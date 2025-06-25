歐盟準備採取更多關稅反制措施以對美施壓

比約恩·塞伯特表示，歐盟內部需協調好立場，做好對美採取更多關稅反制措施的準備，以對美形成“切實威脅”。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京6月25日電／據央視新聞援引英國《金融時報》報導，歐盟委員會主席馮德萊恩的幕僚長比約恩·塞伯特表示，在7月9日歐美貿易談判最後期限之前，歐盟內部需協調好立場，做好對美採取更多關稅反制措施的準備，以對美形成“切實威脅”。



塞伯特表示，馮德萊恩準備對美採取關稅反制升級措施，以爭取更好的協議。他希望歐盟成員國支持對價值950億歐元的美國商品徵收一攬子關稅的方案，並表示歐盟也在準備針對服務業的措施，包括對美國科技公司徵稅，以及限制美國企業獲得公共採購合同。



馮德萊恩日前曾表示，在談判中，如果涉及歐盟及其成員國的主權決策過程，這是美方“不可觸碰的”。



德國總理默茨強調，德國政府將支持對美採取更強硬的措施。他說，如果歐美之間沒有達成協議，德方將採取多種應對措施，捍衛自身利益。若當前貿易爭端進一步升級，將不利於任何一方。



目前，美國對歐盟鋼鋁產品徵收50%關稅，對汽車領域徵收25%關稅，對幾乎所有其他商品徵收10%基準關稅。美國總統特朗普還威脅稱，如果7月9日前美歐貿易談判沒有取得突破，他將對歐盟商品徵收50%關稅。