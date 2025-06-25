以伊衝突：停火前景脆弱

6月20日，在伊朗首都德黑蘭，民眾集會抗議以色列對伊朗發動襲擊。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月25日電／據新華社報導，美國總統特朗普23日在社交媒體上說，以色列和伊朗已就“全面徹底停火”達成一致。伊朗和以色列雙方24日均表示，接受與對方停火。不過，當天稍晚時候以伊互相指責對方“違反停火協議”，再度發動襲擊，凸顯停火“脆弱性”。



專家認為，以伊雙方在過去10多天的衝突中均遭受重大損失，難以支撐長期作戰，直接“下場”的美國也不願陷入戰事泥潭，停火遂成為當下符合三方考量的選擇。但這並不意味著伊朗核問題的解決，雙方停火能持續多久仍是未知數。



伊以美各有考量



專家認為，在停火問題上，伊、以、美三方均有自身需要。



在本輪衝突中，伊朗的軍事力量和核設施遭到襲擊，多名高級將領喪生，部分重要裝備及其生產能力被摧毀。分析人士認為，伊朗目前不具備長期與以色列和美國作戰的能力。英國地緣政治分析機構“女巫”咨詢公司首席執行官賈斯廷·克倫普說，據估算，即使不考慮以軍對伊朗境內彈道導彈等武器的破壞，伊朗也可能將在“三個星期後”耗盡彈藥。



同時，持續衝突也將對伊朗政治穩定產生不利影響。寧夏大學中國阿拉伯國家研究院執行院長牛新春說，伊朗23日晚襲擊美國在卡塔爾的空軍基地，對美方空襲作出了一定程度的回擊，在此之後接受停火有助於伊朗維持政權和社會穩定。



從以色列方面看，伊朗發射的導彈屢屢突破其防空系統，以方基礎設施頻頻受損，民眾的恐慌和不滿情緒與日俱增。以色列方面有消息說，以色列油氣管線和輸電網絡在襲擊中受損。據美國《華盛頓郵報》17日報導，以色列防空系統“已不堪重負”，或僅能堅持10至12天。



從美國方面看，其整體戰略依然是從中東地區抽身，竭力避免陷入一場與伊朗的長期衝突。此外，特朗普政府下令空襲伊朗也引發共和黨內“讓美國再次偉大”（MAGA）陣營的不滿，被指責背離了此前所謂“不捲入海外衝突”的承諾。