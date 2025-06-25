港科大取錄五哈佛生　國際生申請增四成

科大昨日公布，至今已向六位持有哈佛錄取通知書或正在哈佛攻讀的研究生發出錄取通知，當中五人已接受錄取。（大公報） 中評社香港6月25日電／大公報報導，香港科技大學早前宣布無條件收取因受美國政策變動影響的哈佛大學的國際本科生及研究生等。科大至今已向六位持有哈佛錄取通知書或正在哈佛攻讀的研究生發出錄取通知，當中五人已接受錄取。



科大昨日（24日）公布，獲取錄的五人研究領域涵蓋科學、科技、人文學科及跨學科領域，分別來自巴基斯坦、格魯吉亞和中國內地。



來自巴基斯坦、格魯吉亞及內地



另外，科大表示，至今接獲近兩萬份就2025／26學年的非本地本科生入學申請，競逐約800個學額，創下歷史新高。其中，國際生的申請增幅尤其顯著，按年增加約四成。申請人來自超過85個國家及地區，包括德國、法國、哈薩克斯坦、蒙古、阿聯酋、菲律賓、越南、泰國和烏茲別克斯坦等。



科大指今年的非本地生入學申請數量破紀錄，為本科生總人數（包括本地和非本地生）兩倍，預計將提升科大25／26學年度非本地本科新生人數至政府所設的上限，滿足香港特區政府於2023年10月宣布的政策，即把政府資助專上院校非本地學生收生限額提升一倍至40%。



科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳表示，多元化是科大發展的基石，在科大非本地本科生中，近半來自中國內地以外地區，國際本科生比例之高冠絕本地大學。



科大表示，為響應政府推廣“留學香港”品牌，大學加強對“一帶一路”國家的招生力度，近期推出創睿學子項目（I.ELITE），吸引來自11個國家及城市、超過770名表現優異的中學生參與。另外亦將於7月18日至26日舉辦主題暑期訓練營，提供多家企業和初創公司的研習機會。