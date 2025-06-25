國台辦：海峽論壇成功舉辦　取得豐碩成果

國台辦於6月25日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京6月25日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮6月25日在例行新聞發布會上表示，第十七屆海峽論壇大會於6月15日在福建廈門成功舉辦，目前海峽論壇已舉辦42場系列活動，後續還將舉辦14場活動，取得豐碩成果。



有記者提問：第十七屆海峽論壇備受兩岸輿論關注。請發言人介紹本屆海峽論壇取得了哪些成果？



朱鳳蓮表示，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席論壇大會並致辭，大會開始前會見參加論壇的台灣嘉賓代表，重申堅持一個中國原則和“九二共識”、堅決反對“台獨”分裂和外來干涉、堅定不移推進祖國統一大業的方針政策和立場態度，強調祖國大陸“始終從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局，堅定做台灣同胞的堅強後盾和依靠”，引發與會兩岸同胞共情共鳴。



朱鳳蓮亦表示，本屆論壇籌備工作面臨民進黨當局竭力干擾阻撓，但仍有超7000名台胞踴躍參會，其中台青占比超過四成，充分表明常來常往、走近走親是兩岸同胞的共同願望，兩岸交流合作是民心所向、大勢所趨，誰都壓制不住、阻擋不了。中國國民黨前主席馬英九先生首次出席論壇並帶領青年學子在閩參訪。馬先生在論壇大會致辭中表示，“雖然當前兩岸關係發展面臨不少挑戰，但兩岸人民之間的情感與交流是無法中斷的”，表達了島內民眾的共同心聲。論壇期間，參會的各界台灣嘉賓積極呼籲盡快實現兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，期盼兩岸關係早日重回正軌。本屆論壇新增舉辦兩岸應急消防融合發展論壇等5場活動，進一步拓寬了兩岸交流領域。