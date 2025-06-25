國台辦：暑期兩岸交流更加亮點紛呈

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京6月25日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮6月25日在例行新聞發布會上表示，兩岸同胞中蘊藏的交流動能和熱情不斷噴發，兩岸各界交流呈現蓬勃發展和持續熱絡態勢，為改善兩岸交流氛圍，積聚推動兩岸關係發展的勢能發揮了重要作用。



有記者提問：請問發言人今年暑期各地將舉辦哪些兩岸重要交流活動？



朱鳳蓮表示，6月的交流活動豐富多彩。四川省台辦相繼舉辦第十屆兩岸學生大熊貓保育體驗營活動、2025“文化抗戰川渝行”兩岸媒體採訪活動，兩岸高校師生、抗戰將士後代、抗戰史研究學者及媒體積極參加。江蘇大劇院原創民族舞劇《紅樓夢》在台北表演藝術中心連演四場，為台灣觀眾奉上一場文化盛宴，近6000名台灣觀眾深刻感受中華傳統美學的深厚底蘊和獨特魅力，聽說現場好多觀眾身著漢服觀演，可謂是儀式感滿滿。深圳市啟動“深圳台灣青年創新創業賦能計劃”系列活動，為廣大在深台灣青年創業就業搭建更大的平台，提供更精準的服務。



朱鳳蓮亦表示，進入暑期，兩岸交流愈加熱絡，各領域交流更加亮點紛呈。在文化交流方面，將舉辦2025海峽兩岸中華傳統文化與現代化交流參訪、2025年度兩岸國學書院、陝台文化交流周、2025兩岸大陳鄉情文化節、“樂越山海 相遇湖南”2025海峽兩岸少數民族交流暨第二屆海峽兩岸少數民族音樂節、第七屆海峽兩岸大禹文化交流活動、第三屆海峽兩岸藏學研討會等活動。



朱鳳蓮稱，在教育交流方面，將舉辦2025京台教育交流周、青台教師研學、2025海峽兩岸暨港澳地區基礎教育交流、“築夢珠江·廣州台灣交流季”、第十七屆海峽論壇·海峽兩岸職業教育論壇等活動，為兩岸高校及兩岸師生、各領域專業人才之間共享教育資源、共創發展機遇、共謀合作共贏搭建橋梁。在青年交流方面，將陸續開展兩岸青年峰會、海峽兩岸青年發展論壇、渝台青年詩詞會、魯台青年文化交流季、海峽兩岸（鄂台）青年荊楚行等兩岸青年朋友喜聞樂見的交流活動。



朱鳳蓮說，誠摯歡迎台灣社會各界人士積極參與，多來大陸走走看看，親身參與兩岸交流合作與融合發展。



後援記者：段曉魯