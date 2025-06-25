國台辦：台灣光復歷史證明台灣是中國一部分

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京6月25日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮6月25日在例行新聞發布會上表示，台灣光復的歷史無可辯駁地證明台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞是休戚與共的命運共同體。



有記者提問：據報導，紀念台灣光復80周年大會將於10月25日前後舉行，請介紹有關情況。請問在當前兩岸關係形勢下舉辦相關紀念活動有何重要意義？



朱鳳蓮表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，值得兩岸同胞共同紀念。紀念台灣光復80周年大會將於10月25日前後舉行。



朱鳳蓮亦表示，台灣光復的歷史無可辯駁地證明台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞是休戚與共的命運共同體。民進黨當局不斷進行謀“獨”挑釁，大肆兜售“台獨”分裂謬論，罔顧歷史事實，粉飾美化日本殖民統治，背叛民族，令人不齒。鑒往知來，希望廣大台灣同胞和我們一道，銘記抗戰歷史，捍衛台灣光復、回歸祖國的勝利成果，堅守民族大義，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，守護中華民族共同家園，共促祖國統一，共同實現民族復興偉大夢想。



後援記者：段曉魯