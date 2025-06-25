國台辦：將繼續全力協助台胞撤離以伊兩國

國台辦於6月25日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京6月25日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮6月25日在例行新聞發布會上表示，以伊衝突爆發後，相關部門及駐伊朗、以色列使領館立即啟動領事保護應急機制，要求兩國切實保障包括台胞在內的中國公民安全，及時發布有關提醒和指南，與當地同胞保持密切聯繫，指導他們做好安全防範和緊急避險，全力以赴協助中國公民安全轉移撤離。



有記者提問：近期，以伊衝突形勢嚴峻，中國駐以色列大使館發布中國公民撤離登記通知，包括持有台胞證的台灣民眾也可登記。對此，陸委會稱大陸藉此形塑“台灣人民保護者”的形象。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，兩岸同胞都是中國人。我們始終高度重視維護海外台胞的安全和正當權益。從提供領事證件服務，到協助處理外國涉台民事糾紛及經濟、刑事案件，從遭遇台風、地震等自然災害到戰亂衝突緊急撤僑，我們都第一時間與當地台胞聯繫，提供必要協助。



朱鳳蓮亦表示，以伊衝突爆發後，相關部門及駐伊朗、以色列使領館立即啟動領事保護應急機制，要求兩國切實保障包括台胞在內的中國公民安全，及時發布有關提醒和指南，與當地同胞保持密切聯繫，指導他們做好安全防範和緊急避險，全力以赴協助中國公民安全轉移撤離。目前部分台灣同胞已安全撤離至周邊國家。



朱鳳蓮說，將繼續全力協助包括台胞在內的中國公民轉移撤離。有需求的台胞可隨時聯繫中國駐當地使領館，也可撥打12308領事保護熱線。



後援記者：段曉魯