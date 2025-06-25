國台辦：兩岸融合發展示範區建設進展顯著

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京6月25日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮6月25日在例行新聞發布會上表示，《意見》出台以來，不斷完善政策體系和工作機制，出台配套文件，推動一系列政策舉措落實落細，取得一批首創性融合發展成果，形成一些先行先試、破解難題的經驗做法，兩岸融合發展示範區建設取得顯著進展。下一步，將加大推動力度，做好政策落實、評估調整、總結推廣等工作，助力兩岸融合發展示範區高質量建設。



有記者提問：《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》出台以來，示範區建設有哪些進展？下一步將如何推進？



朱鳳蓮表示，6月15日，兩岸融合發展示範區建設專題推進會在福建廈門召開，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席會議並講話。中央台辦、國家發展改革委等中央和國家機關有關部門及福建省有關負責同志出席會議。



朱鳳蓮表示，本次會議總結了《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》（下稱《意見》）發布以來的工作成果，交流了工作經驗，提出下步工作考慮，為高質量建設兩岸融合發展示範區打下良好基礎。會議明確六個方面重要工作：一是要圍繞建設兩岸融合發展示範區目標任務，強化責任擔當，加強謀劃推進，推出更多創新性舉措和融合發展成果。二是要發揮福建對台獨特優勢和先行示範作用，加強政策和制度創新，致力於促進兩岸經濟文化交流合作。三是要牢牢把握兩岸融合發展的著力重點，增強兩岸融合發展政策舉措的協同性。四是要聚力兩岸融合發展加強創新突破，優化涉台營商環境，加強對台胞台企的關心幫助，吸引更多台胞台企來大陸發展、參與中國式現代化進程。五是要尊重、關愛、造福台灣同胞，推動兩岸人員往來正常化、交流合作常態化，提升台灣同胞融入感和歸屬感，促進兩岸同胞心靈契合。六是要暢通台灣青年來大陸發展渠道，擴大兩岸青年共同朋友圈和事業圈。



朱鳳蓮亦表示，《意見》出台以來，中央台辦、國家發展改革委會同有關部門和福建省，圍繞貫徹落實《意見》，不斷完善政策體系和工作機制，出台配套文件，推動一系列政策舉措落實落細，取得一批首創性融合發展成果，形成一些先行先試、破解難題的經驗做法，兩岸融合發展示範區建設取得顯著進展。下一步，中央台辦、國家發展改革委將會同中央和國家機關有關部門、福建省有關方面，貫徹落實會議精神，加大推動力度，做好政策落實、評估調整、總結推廣等工作，助力兩岸融合發展示範區高質量建設。



後援記者：段曉魯