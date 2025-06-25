國台辦：賴講話是行分裂之實的“台獨”自白

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京6月25日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮6月25日在例行新聞發布會上表示，賴清德24日的講話是行“分裂”之實的“台獨”自白，為強化“台獨”認同大肆鼓噪。他在講話中重彈“台獨”舊調，刻意曲解歷史，妄圖製造仇恨與不滿，加劇島內社會撕裂，營造“反中抗中”社會氛圍。



有記者提問：台灣地區領導人24日展開所謂“團結十講”第二場演講，請問對講話中涉兩岸關係內容有何評論？



朱鳳蓮表示，賴清德24日的講話是行“分裂”之實的“台獨”自白，為強化“台獨”認同大肆鼓噪。他在講話中重彈“台獨”舊調，刻意曲解歷史，妄圖製造仇恨與不滿，加劇島內社會撕裂，營造“反中抗中”社會氛圍，為其打壓在野力量、推動“大罷免”進行政治造勢；再次炒作兩岸“互不隸屬”等“新兩國論”，刻意煽動挑釁，升高兩岸緊張；肆意抹黑兩岸交流合作，把民眾對和平穩定的期盼、大陸對同胞的善意誠意污蔑為“統戰滲透威脅”，極力操弄“抗中保台”，煽動升高兩岸對立。台灣民眾對此不認同、不買賬。



朱鳳蓮亦表示，儘管兩岸尚未完全統一，但兩岸同屬一個中國，兩岸同胞同為中國人的歷史和法理事實從未改變，也不容改變。“台獨”是絕路，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉系於民族復興。衹有共同推動兩岸關係和平發展，攜手推進國家完全統一，才是維護台海和平穩定、增進同胞利益福祉的康莊大道，才是促進台灣社會和諧安寧、台灣同胞安居樂業的正確選擇。希望廣大台灣同胞識破賴清德當局的虛偽面目和拙劣伎倆，同我們一道反對“台獨”分裂圖謀，共創國家統一、民族復興的光榮偉業。



後援記者：段曉魯