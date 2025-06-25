國台辦：民進黨製造的“信息繭房”正在崩塌

國台辦於6月25日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京6月25日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮6月25日在例行新聞發布會上表示，隨著越來越多台灣同胞到大陸走走看看、分享所見所聞，民進黨當局編造的謊言一一被戳穿，製造的“信息繭房”正在崩塌。



有記者問到：台灣網紅“館長”陳之漢日前來大陸旅遊，在直播中多次呼籲台灣民眾親自到大陸、戳破民進黨當局的謊言，遭綠營政客和網軍攻擊。有島內輿論注意到，“館長”赴大陸直播後，島內很多年輕人改變了對大陸的偏見。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，長期以來，民進黨當局和綠營政客一味操弄“反中抗中”，企圖封堵島內同胞瞭解大陸真情實況的渠道，誤導台灣社會和民眾對大陸的認知。隨著越來越多台灣同胞到大陸走走看看、分享所見所聞，民進黨當局編造的謊言一一被戳穿，製造的“信息繭房”正在崩塌。



朱鳳蓮亦表示，注意到有越來越多的台灣同胞特別是青年朋友，主動衝破民進黨當局精心構築的信息圍墻，用各種方式瞭解大陸、發現“不一樣的大陸”。我們歡迎並期待台灣同胞把大陸各地列為旅遊打卡地，把大陸優質好物放入購物車，交流越深入，就越會感受到大陸景美物美人更美，一來再來心更近。



後援記者：段曉魯