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國台辦：免收台灣“首來族”申辦台胞證件費
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2025-06-25 13:44:54
國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝）
中評社北京6月25日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮6月25日在例行新聞發布會上表示，自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣“首來族”申辦台胞證證件費。
朱鳳蓮表示，為進一步便利台灣同胞來往大陸，擴大兩岸人員往來和交流合作，經財政部商國家發展改革委、出入境管理局，決定自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣“首來族”申辦台胞證證件費。具體政策將由出入境管理局組織實施。
後援記者：段曉魯
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