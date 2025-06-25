港產科學家“讓大豆回家”

上圖：採訪團到訪中大農業生物技術國家重點實驗室，這裡是大豆研究的基地。下圖：林漢明教授研究大豆超過20年，實現大豆回家的夢想。（大公報） 中評社香港6月25日電／大公報報導，“同心築夢，共謀發展”粵港澳媒體灣區行聯合採訪團24日走進香港中文大學農業生物技術國家重點實驗室。當天剛巧是實驗室主任林漢明教授的生日，他收到一份畢業於他的實驗室、剛剛返回內地貢獻農業的博生士的禮物。這份特別的生日禮物，是學生用3D打印精心製作的衛星模型，裡面裝著象徵他們夢想的大豆種子，底座上刻了“一粒豆改變世界”。學生以此祝福老師學術長青，繼續“上天接地”的科研夢想，而學生自己也攜這份信念回到深圳投身大豆研究。



作為即將成立的全國重點實驗室負責人，林漢明向我們講述了這一代科學家的夢想。



可在貧瘠土地栽種



林漢明主任及其團隊培育出耐鹽耐旱的隴黃大豆系列和大豆固氮菌菌株根瘤菌，2023年隨天舟和神舟飛船到達天宮太空站，成為香港首個在太空進行空間搭載實驗的農業研究項目。他表示，香港基礎科研實力雄厚，年輕一代應發揮自己的優勢和力量貢獻國家。



大豆原產於中國，但由於多種原因，內地大豆種植面積急劇萎縮。林漢明研究大豆超過20年，他創立大豆回家項目，連同內地科研夥伴合作培育出耐鹽耐旱的隴黃大豆系列，可在貧瘠土地栽種，在西北地區累積推廣應用達150萬畝。這些種子在今年日內瓦國際發明展中獲評判團特別嘉許金獎。