伊朗議會通過暫停與IAEA合作

暫無有關伊朗福爾多核設施受損情況的全面評估。（圖片來源：美聯社） 中評社北京6月26日電／據大公報綜合半島電視台、美聯社報導：伊朗議會25日通過暫停與國際原子能機構（IAEA）合作的法案。該法案禁止IAEA工作人員進入伊朗境內進行核查，除非能夠保障伊朗核設施安全以及和平利用核能的權利，並且需要得到伊朗最高國家安全委員會批准。



伊朗議長卡利巴夫表示，伊朗原子能組織將在確保核設施安全之前暫停與IAEA的合作，伊朗的和平核計劃將以更快速度推進。他此前批評IAEA在以色列空襲伊朗期間沒有履行任何義務，淪為政治工具。



伊朗政界人士近日呼籲伊朗退出《不擴散核武器條約》，認為與IAEA的合作並未保護伊朗和平核計劃免受攻擊。



IAEA總幹事格羅西24日表示，他已致信伊朗外長阿拉格齊，提議雙方盡快舉行會談，“恢復與IAEA的合作是達成外交協議、最終解決伊朗核問題的關鍵”。



以色列在近兩周的軍事行動中，鎖定暗殺至少14名伊朗核科學家。美聯社援引以色列駐法國大使札卡稱，“（伊朗）整個核科學家團隊幾乎消失，這導致伊朗核武計劃退後了數年，甚至更多”。



不過，國際核能專家普遍認為，以色列的軍事打擊雖具威懾性，但長遠而言難以奏效，“若每個相關學者都要成為目標，這只會成為永無止境的惡性循環”。