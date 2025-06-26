現代科技助力古老長城“延年益壽”

中評社香港6月26日電／在山海關長城北翼城，一個四足機器人在認真地“巡查”。它試圖精準捕捉到長城本體發生的變化。



新華社報導，這個機器人身上搭載智能傳感器、高清攝像頭、激光雷達等設備。它能夠精準識別長城表面裂縫、磚體缺失等病害。巡查後，它通過AI圖像識別技術快速定位問題並形成反饋，有效替代人工完成危險、繁重的巡檢任務。



“機器人每次巡查約半小時，一旦發現問題，我們及時將機器人完成的巡檢報告發給相關部門，以便及時開展加固修復工作。”河北省地質礦產勘查開發局第八地質大隊高級工程師、岩土創新中心主任劉亮說，“為提高長城日常巡查效率與質量，我們推出巡檢機器人，實現長城巡檢模式的智能化升級。”



山海關位於河北省秦皇島市東北部，始建於1381年。“兩京鎖鑰無雙地，萬里長城第一關。”這是對山海關特殊地理位置的傳神描繪。600多年來，山海關經歷了無數烽火硝煙。狼煙遠去，如今它是中國最具代表性的明代長城之一。



按照“保護第一、搶救為主、合理利用、加強管理”的原則，秦皇島市山海關區多年來在真實完整保護長城及附屬的文物、非物質文化遺產和生態環境基礎上，除險加固、合理利用，進行活化傳承。2021年以來，劉亮團隊依託“長城國家文化公園建設”項目對山海關長城進行科技保護。



在“天下第一關”鎮東樓，一項名為“光纖沉降與含水量變形監測”的科技項目引人關注。



“這項技術可利用光纖傳感技術實時監測長城牆體結構變化，提前預警牆體開裂或沉降，為搶險加固爭取時間。”劉亮說，他們將分佈式光纖傳感器沿文物地基和地基土壤關鍵部位鋪設，利用光纖傳感原理，對文物遺址的細微變形和沉降進行監測；一旦監測到變形速率或沉降量超過預警閾值，系統將立即發出警報，以便工作人員及時採取措施，避免因地基沉降、牆體變形引發文物損毀等災害問題。