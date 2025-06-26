青海也有三文魚　“投資青海”推介會人氣旺

第26屆青洽會主賓國墨西哥展位人氣旺。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月26日電／據大公報報導，作為第26屆中國.青海綠色發展投資貿易洽談會重要活動之一，“投資青海”國際經貿合作推介會6月25日在西寧舉行。本場推介會吸引了中外近百家企業參會，最終小米集團、華興通信、中國銀行、香港巨榮集團、北方礦業（香港）有限公司等企業現場簽訂17個合作項目，簽約金額近2.5億元人民幣，涵蓋農畜產品、通信技術、國際品牌、進出口貿易、金融服務等行業和領域。



“青海是一片充滿魅力與潛力的投資熱土。”青海省人民政府副省長才讓太在推介會致辭時指出，青海是長江、黃河、瀾滄江的發源地，被譽為“中華水塔”“三江之源”。這裡的鹽湖資源、清潔能源資源，鋰、鉀等礦產儲量居全國前列，光伏、風電等清潔能源開發潛力巨大。他亦希望通過本次推介會全方位展示青海獨特的投資機遇與發展前景，搭建青海與國內外交流合作平台，讓更多的朋友瞭解青海、走進青海、投資青海。



當日推介會上，聯合國開發計劃署駐華代表處副代表James George、物美集團副總裁曲奎先後致辭。青海省商務廳、青海省海東市、青海省海南州、青海省海西州、西寧經濟技術開發區代表，圍繞四首經濟、冷涼蔬菜產業、冷水三文魚、先進製造業等進行了推介。希望通過政策和產業發展推介，全面宣傳青海在開放型經濟發展、特色產業發展方面的廣闊空間和巨大的投資價值，為各方搭建起高效的交流與合作平台。