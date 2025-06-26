李家超：嚴防有人利用AI科技危害國安

左圖：李家超強調，國家安全風險長期存在，而且千變萬化，不能掉以輕心。＼視頻截圖；右圖：國家安全展覽廳是香港特區首個有系統地介紹國家安全的專廳，也是香港首個實體國家安全教育基地。去年八月開幕至今，已吸引到數以萬計的市民參觀。（圖片來源：大公報） 中評社北京6月26日電／據大公報報導，香港特區行政長官李家超昨日接受“粵港澳媒體灣區行”聯合採訪團視頻專訪時強調，香港國安法頒布實施後，香港不斷完善法律制度和執行機制，除了完成《基本法》第二十三條本地立法工作外，也在《維護國家安全條例》下的附屬法律裡制訂了法例，讓國安公署在《香港國安法》裡的職能更清晰化，進一步完善整個法律機制。



香港國安法實施五周年之際，特區政府如何兼顧好維護國家安全與推動香港發展備受關注。大公報記者參加由中國記協聯合香港新聞聯、澳門記協、廣東省記協共同組織開展的“同心築夢.共謀發展”粵港澳媒體灣區行第四場聯合採訪，香港特首李家超及多位司局長分別以視頻專訪及記者會形式接受聯合採訪團訪問，暢談香港發展的美好前景，機遇勝挑戰。



風險千變萬化 不能掉以輕心



李家超表示，有信心目前的法律有能力確保安全的問題，他表示，特區至今已經拘捕了300多名危害國家安全的涉案人士，並起訴大約188人，定罪164人。但他提到，國家安全風險長期存在，而且千變萬化，不能掉以輕心。他指出，AI科技變化快速，未能確定其應用的覆蓋性有多廣，危害國家安全的人有可能利用這新科技做危害國家安全的活動或行為，必須更加提高警惕，並檢視是否有需要進一步完善法律制度和執行機制。



李家超表示，非常高興看到香港的執法部門非常優秀，一方面他們不斷自我求進，繼續健全情報系統；另一方面，在人才培訓方面亦根據新形勢加入了維護國家安全手法和其變化等內容。



特區政府去年在“憲法和基本法推廣督導委員會”下成立“愛國主義教育工作小組”，以協調政府部門和非政府機構推動愛國主義教育。李家超指出，重視教育和宣傳工作，正不斷推廣國家安全的概念，並看到很好的成績。



由香港特區國安委主辦，中央政府駐港聯絡辦和駐港國家安全公署支持的國家安全展覽廳去年8月開幕，是香港特區首個有系統地介紹國家安全的專廳，也是香港首個實體國家安全教育基地。國家安全展覽廳面積超過1100平方米，目的是讓參觀者認識國家安全的積極意義，包括全民維護國家安全的重要性，加強市民對國家安全的認知和理解；介紹總體國家安全觀；弘揚愛國主義精神，激發市民的愛國情懷；鼓勵市民積極參與國家安全建設，提高責任感和主人翁意識；帶出香港安全、社會穩定的現況，展示香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。