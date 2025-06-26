李家超：統籌改革、發展、穩定　邁向新征程

圖：慶祝香港回歸祖國28周年、香港友好協進會成立36周年暨友好青年之聲團就職典禮，昨日在灣仔會展中心舉行。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月26日電／據大公報報導，慶祝香港回歸祖國28周年、香港友好協進會成立36周年暨友好青年之聲團就職典禮25日於灣仔會展中心舉行，逾1000位社會各界嘉賓出席。全國政協副主席咸輝出席並致辭。



行政長官李家超致辭表示，在香港走上由治及興的新征程上，必須統籌改革、發展、穩定，三者息息相關和互相牽引的關係。改革是經濟社會發展的動力，發展是解決經濟民生問題的關鍵，穩定是改革和發展的基石。在香港由治及興的進程中，統籌好三者相互融合，有助香港更光芒四射，市民生活更不斷進步。他鼓勵廣大愛國愛港社團在三方面更上層樓，服務國家，貢獻香港。



鼓勵社團從三方向作貢獻



李家超鼓勵香港友好協進會、友好青年之聲團和廣大愛國愛港社團從三方面服務國家，貢獻香港。第一，凝心聚力，團結愛國愛港力量，建立以弘揚愛國愛港為核心、同“一國兩制”方針相適應的主流價值觀，通過廣闊的網絡引導社會正向發展。第二，言傳身教，傳承愛國愛港薪火，支持更多香港青年朋友，積極參與紀念抗戰勝利等愛國主義教育活動，讓他們成為愛國愛港的國之棟梁，當好“一國兩制”事業的建設者和接班人。第三，守正創新，煥發愛國愛港姿采，面對經濟轉型期和世界發展格局重塑，勇於創新，力爭上游，開辟新發展領域。



中華海外聯誼會副會長劉軍川相信，友好青年之聲團的團員們定能作為愛國愛港團體的排頭兵，一如既往支持特首和特區政府依法執政，廣泛團結社會各界，充分凝聚共識，架設溝通橋梁，融入國家發展大局，為“一國兩制”事業行穩致遠和香港長期繁榮穩定做出新的更大貢獻。



全國人大常委會代表工作委員會副主任傅文傑指出，友好青年之聲團肩負著充分發揮香港青年優勢和作用的使命，必將推動香港青年立足香港，胸懷國家，放眼世界，把個人理想更好融入香港未來發展，“一國兩制”偉大事業和中華民族偉大復興的中國夢，做“一國兩制”成功實踐的積極傳播者，做推動中外人文交流和民間友好的青年使者，在建設香港，報效國家中貢獻力量。