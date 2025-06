港大：或影響腦功能　AI社交機遇風險並存

圖:港大心理學系最新研究指出,AI社交互動帶來振奮人心的機遇,同時也伴隨潛在風險。(圖片來源:大公網) 中評社北京6月26日電/據大公報報導,隨著人工智能(AI)聊天機械人和虛擬助理融入日常生活的各個層面,如客戶服務、醫療保健到個人陪伴等,一個關鍵問題隨之而來:這些AI互動會如何影響人類社交行為與情感世界?



香港大學(港大)心理學系最新研究指出,AI互動重塑人類社交大腦,帶來振奮人心的機遇,同時也伴隨潛在風險,研究團隊建議正視並引導這一變革,確保AI技術以符合倫理且安全的方式造福人類。\大公報記者 秦英偉



香港大學心理學系教授Benjamin Becker的最新研究指出,人類大腦天生具備社交互動的神經機制,透過長期進化和經驗塑造的行為與腦系統幫助人類理解他人、建立信任和形成社會連結。因此,人們往往會將AI聊天機械人與虛擬形象視為具有個性、情感和意圖的“社交主體”,這種現象稱為“擬人化”。



隨著AI技術日益先進及個性化,這些互動將更深層次地激活大腦相關神經機制,甚至可能改變大腦在社交情境中的運作模式。



這項研究最近於《Neuron》期刊發表,文章標題為“Will our social brain inherently shape and be shaped by interactions with AI?”



確保AI應用符合倫理



研究進一步指出,這種趨勢帶來振奮人心的機遇,同時也伴隨潛在風險:



機遇包括:AI伴侶能緩解孤獨感,為孤立者提供情感慰借與社會支持,改善心理健康;AI也可以透過社交化互動,優化學習能力,提升心理治療的成效。



風險包括:長期與AI互動可能重塑大腦處理真實人際關係的方式,改變人類社交性;AI可能會無意間強化反饋回路,影響我們的認知與行為,放大偏見與錯誤資訊;部分AI設計可能操縱社交依附機制來提升用戶參與度,有時卻未必符合用戶的最佳利益。