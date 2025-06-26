港大：或影響腦功能　AI社交機遇風險並存

圖：港大心理學系最新研究指出，AI社交互動帶來振奮人心的機遇，同時也伴隨潛在風險。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月26日電／據大公報報導，隨著人工智能（AI）聊天機械人和虛擬助理融入日常生活的各個層面，如客戶服務、醫療保健到個人陪伴等，一個關鍵問題隨之而來：這些AI互動會如何影響人類社交行為與情感世界？



香港大學（港大）心理學系最新研究指出，AI互動重塑人類社交大腦，帶來振奮人心的機遇，同時也伴隨潛在風險，研究團隊建議正視並引導這一變革，確保AI技術以符合倫理且安全的方式造福人類。＼大公報記者 秦英偉



香港大學心理學系教授Benjamin Becker的最新研究指出，人類大腦天生具備社交互動的神經機制，透過長期進化和經驗塑造的行為與腦系統幫助人類理解他人、建立信任和形成社會連結。因此，人們往往會將AI聊天機械人與虛擬形象視為具有個性、情感和意圖的“社交主體”，這種現象稱為“擬人化”。



隨著AI技術日益先進及個性化，這些互動將更深層次地激活大腦相關神經機制，甚至可能改變大腦在社交情境中的運作模式。



這項研究最近於《Neuron》期刊發表，文章標題為“Will our social brain inherently shape and be shaped by interactions with AI？”



確保AI應用符合倫理



研究進一步指出，這種趨勢帶來振奮人心的機遇，同時也伴隨潛在風險：



機遇包括：AI伴侶能緩解孤獨感，為孤立者提供情感慰借與社會支持，改善心理健康；AI也可以透過社交化互動，優化學習能力，提升心理治療的成效。



風險包括：長期與AI互動可能重塑大腦處理真實人際關係的方式，改變人類社交性；AI可能會無意間強化反饋回路，影響我們的認知與行為，放大偏見與錯誤資訊；部分AI設計可能操縱社交依附機制來提升用戶參與度，有時卻未必符合用戶的最佳利益。