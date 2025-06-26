議員提議國際調解院向公眾開放

圖：立法會昨日舉行前廳交流會，特區官員與議員就香港未來發展關鍵領域的四項議題進行討論。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月26日電／據大公報報導，立法會昨日舉行前廳交流會，律政司副司長張國鈞聯同創新科技及工業局局長孫東，以及署理商務及經濟發展局局長陳百里出席，與多名議員就香港未來發展關鍵領域的四項議題進行討論，包括國際法律及爭議解決服務中心建設、知識產權貿易中心的角色、河套香港園區發展及人工智能的應用。



河套港園區首批大樓下半年啟用



律政司副司長張國鈞表示，行政長官即將發表任內第四份施政報告，目前已經開展公眾咨詢。特區政府在香港經濟轉型的關鍵時期，將繼續求進求變，全力拼經濟、謀發展。他強調，行政及立法機關需攜手合作，才能更有效推進相關政策和措施。



在香港國際法律及爭議解決服務中心建設方面，張國鈞透露，議員對國際調解院的發展反應熱烈，提出了不少建設性意見，包括案件類型、現行進度及未來運作模式等，並討論有關香港在商事及國際仲裁方面的競爭力，以及如何進一步推廣調解的工作。此外，張國鈞表示，會細心跟進及考慮有部分議員建議將國際調解院設計為遊客的“打卡”熱點，以提升公眾認知和吸引力。



創新科技及工業局局長孫東表示，特區政府正全力提速、提量，推進河套香港園區的基建工程、招商引資及跨境合作。硬件方面，首三座大樓已完工，並計劃於今年下半年啟用；其餘五座大樓將於2027年開始陸續完工。孫東透露，港深創科園公司正加緊洽談招商事宜，簽訂多份合約，吸引生命健康科技、人工智能及數據科學等支柱企業進駐。