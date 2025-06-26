國安法護航　來港發展企業大幅增加

左圖：黃偉綸表示，有國安法律保障，加上“一國兩制”的獨特優勢，香港營商環境不斷改善。右圖：黃偉綸強調，特區政府會繼續加強與不同地區的交往合作，帶領商界開拓新興市場。圖為特首李家超上月率團出訪中東。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月26日電／據大公報報導，香港國安法公布實施五周年。財政司副司長黃偉綸接受訪問時表示，“安全是發展的前提，發展是安全的保障。香港國安法的貢獻是巨大的。”他強調，香港國安法和《維護國家安全條例》構築起維護國家安全屏障，讓香港有一個穩定的環境，可以全力聚焦拚經濟、謀發展、惠民生。



黃偉綸表示，對商界來說，一個更安全、更穩定、更可預期的營商環境，有利增強企業投資信心，投資者可以放心在香港投資；有利吸引資金和人才來港，提升競爭力；亦有利社會可持續發展。



黃偉綸表示，有國家安全法律保障，加上“一國兩制”的獨特優勢，營商環境不斷改善，外國企業對香港的發展有信心。他舉例指，2024年，有香港境外母公司的駐港公司數目大幅增長，總數達9960間，較2023年上升10%。



做好“底線思維” 應對不同挑戰



黃偉綸表示，面對當前複雜的國際形勢，香港必須密切監察各種金融和經濟風險，保持高度警惕，做好“底線思維”，亦做好不同的預案，以應對隨時出現的不同挑戰。“我們對香港在防範金融風險方面的能力充滿信心。香港擁有穩健成熟的監管制度、嚴謹的系統性風險監察機制。特區政府一直統籌各金融監管機構，維持香港金融穩定，保持金融及貨幣市場，以及相關係統運作暢順，並持續完善監管機制。”



香港金融市場有強大堅固的緩衝和抗震力。黃偉綸指出，香港有龐大的外匯儲備，銀行體系流動性充裕，資本充足率遠高於國際監管標準最低要求，足以抵禦外在因素引發的市場震蕩。他續稱，特區政府會持續通過“全天候、跨市場、聯動式”的監測系統，監察市場是否出現系統性風險的跡象。而金融監管機構會提前準備應對預案，以應對各種可能的情境，並對相關業界進行實地審查以及壓力測試。



除加強監管外，黃偉綸表示，特區政府會繼續努力，加強與不同地區的交往合作，擴展經貿網絡，帶領商界開拓新興市場。“未來，東盟地區與中東地區仍然是我們著力推進的市場。我們正籌備在馬來西亞的吉隆坡，以及沙特阿拉伯的利雅得設立新的經濟貿易辦事處，進一步加強與東盟和中東地區的聯繫，開拓新機遇。”