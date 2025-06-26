伊朗核計劃倒退的說法是“政治評估”

6月24日，民眾在伊朗首都德黑蘭革命廣場慶祝伊以停火。新華社發（圖片來源：新華社） 中評社北京6月26日電／據大公報報導，國際原子能機構總幹事格羅西25日接受法國電視二台採訪時表示，美國方面稱美軍空襲伊朗核設施令伊朗核計劃倒退“幾十年”的說法應是一種“政治評估”。



格羅西說：“我對於這種關於大規模殺傷性武器的時間評估缺乏信心。我認為這應是一種政治評估。”他同時說，自己無意對“幾十年”的說法提出批評，並表示伊朗核設施的確遭到嚴重破壞。



美東時間21日晚，美國總統特朗普宣布美軍“成功打擊”伊朗福爾道、納坦茲和伊斯法罕三處核設施。25日在荷蘭海牙參加北約峰會時，特朗普稱這次行動令伊朗核計劃倒退了“幾十年”。



美國國內和以色列方面對於空襲效果評價不一，有觀點認為令伊朗核計劃倒退幾年，也有分析認為最多倒退幾個月。



按照格羅西接受採訪時的說法，任何對伊朗“重建”核計劃進度與能力的評估，取決於伊朗下一步打算怎麼做。



據伊朗媒體報導，伊朗議會25日通過暫停與國際原子能機構合作的法案。格羅西就此表示，與國際原子能機構合作是伊朗在《不擴散核武器條約》下的法定義務。他同時強調應通過外交方式解決伊朗核問題，並指出國際法禁止襲擊核設施。