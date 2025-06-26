馬英九訪莫高窟　遊客嗨喊小馬哥！

馬英九同國台辦主任宋濤參訪莫高窟景區。（中評社 方敬為攝） 中評社敦煌6月26日電（記者 方敬為）馬英九今天率大九學堂台灣青年參訪敦煌莫高窟景區，受到遊客熱烈歡迎，民眾熱情向馬打招呼，嗨喊“小馬哥！”更有台灣來的遊客高喊“總統”好！馬英九也開心向遊客問候“大家哪裡來啊？”聽到有台灣來的遊客，特別停下腳步讓大家拍照，氣氛熱絡。



馬英九一行26日上午赴世界文化遺產敦煌莫高窟景區參訪，陸續參觀第96、61、45、16、17號窟，其中45號是特窟，平時不對外開放，馬邊看邊點頭，嘖嘖稱奇。包括國台辦主任宋濤、國台辦交流局局長李京文、新聞局長陳斌華等人陪同。



過程中有遊客見到馬英九，紛紛高喊“是小馬哥！”，有大陸遊客還說，跟上回見到相比，“看起來胖了”。還有台灣來的旅遊團巧遇馬英九，高呼“總統”好！民眾紛紛拿起手機拍照，展現馬英九的高人氣。



馬英九一路笑容掛臉上，感覺心情很好，面對隨行採訪記者問對參訪莫高窟的感受，他笑說，現在講都太片面了，等會我再整個告訴你。見到記者拿著手機邀請自拍，馬英九也特別停下來拍照，並開玩笑說，“要拍好看點，清楚點！”一旁的宋濤也被逗笑。



馬英九下午將出席在敦煌研究院舉辦的“兩岸共同弘揚中華文化”研討會，並預計會發表講話。



